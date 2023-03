Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Mihaela a plecat de acasa fara sa ii spuna soțului sau, Viorel a cerut ajutorul rudelor, pentru a afla ce s-a intamplat cu femeia. Familia s-a gandit la ce mai rau, ca mai apoi sa afle ca, de fapt, este plecata la fostul iubit, cu care are și un copil.

- Dupa o relație de 27 de ani, Viorel iși cauta soția, care a plecat de acasa pe cand se afla la munca. De atunci, nu a mai putut lua legatura cu Mihaela, dupa ce i-ar fi blocat atat apelurile, cat și posibilitatea de a accesa profilul de Facebook.

- Mihaela este ingrozita de ce se intampla in viața ei, iar tanara a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca nu mai are liniște și nu se simte in siguranța nici in propria casa. Mihaela este amenințata și susține ca este bombardata cu acuzații destul de grave.

- Familia lui David este devastata de durere, asta dupa ce tanarul in varsta de 23 de ani s-a stins din viața dupa ce a ieșit in club. Roxana, iubita lui David, a oferit primele declarații in exclusivitate la Acces Direct despre cazul partenerului ei. Aceasta susține ca a fost informata ca ar fi plecat…

- Nicolae, un agent de paza a fost dat afara de patronul lui pe 1 ianuarie. Barbatul spune ca ar fi trebui sa pazeasca o ferma de panouri fotovoltaice, insa șeful lui avea alte planuri cu el. Mai exact, acesta voia ca angajatul sa pazeasca aceste panouri, dar i-a dat și alte atribuții cum ar fi: sa puna…

- Mihaela, in varsta de 55 de ani, are trei copii și șase nepoți, insa nu se simte implinita pe deplin pentru ca nu are liniște de 30 de ani, de cand și-a vazut pentru ultima oara tatal. Femeia nu a avut ocazia nici sa il aiba aproape pe fratele ei. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Dumitru Focșa, deputatul AUR exclus din partid sambata , dupa ce și-a agresat soția , a declarat duminica seara, intr-un interviu acordat Antena 3, ca decizia partidului de a-l exclude a fost „una pripita” și facuta sub „presiune mediatica”. Susține ca soția sa regreta ca a sunat la 112 și ca episodul…

- Un barbat casatorit de 11 ani cu o femeie spune ca aceasta a plecat din Italia, dupa ce el ar fi prins-o vorbind cu un alt barbat pe Facebook. I-a spus ca vine in Romania, avea niște bani la ea pentru a-și face dantura, insa de atunci nu mai este de gasit. Barbatul e disperat și spune ca nu mai știe…