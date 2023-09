Stiri pe aceeasi tema

- Florin susține ca fetița lui ar fi fost umilita de propria mama, dupa ce s-au desparțit. Barbatul a plecat la munca și banuia ca se intampla ceva acasa, așa ca, a decis sa ii cumpere copilei un telefon pe care a instalat o aplicație ce inregistra convorbirile.

- Viviana Sposub și George Burcea au format un cuplu timp de trei ani, apoi au ales sa mearga pe drumuri separate. Vedeta a postat un mesaj dur pe rețelele de socializare in care ii condamna pe cei ce au presupus ca are o noua relație.

- Maria, fosta lui iubita, a fost prezenta la petrecerea organizata de una dintre surorile lui David. Femeia spune ca, in trecut, a mai avut conflicte cu tatal copilului sau, dar in seara respectiva nu au existat neințelegeri.

- Fostul soț al Valericai spune ca nu avea de gand sa se desparta de ea, dar femeia ar fi fost cea care i-a marturisit ca mai are inca sentimente pentru prima dragoste și ca intenționeaza sa divorțeze. Cei doi iși disputa averea, pentru ca locuiesc impreuna in aceeași casa.

- Raluca și-a pierdut soțul, dupa ce a ar fi fost ucis de un vecin. Cei doi au avut conflicte și inainte de acest moment, iar la un moment dat, vecinul ar fi intrat cu bicicleta in soțul femeii, atunci cand l-a pus la pamant.

- Fosta iubita a lui George Clooney, intr-o relatie cu un roman. Barbatul e mai tanar cu 15 ani Continue reading Fosta iubita a lui George Clooney, intr-o relatie cu un roman. Barbatul e mai tanar cu 15 ani at Tabu.

- Momente de relaxare și rasfaț pentru Mirela Vaida! Indragita prezentatoare de la Acces Direct și soțul ei au decis sa se bucure alaturi de cei trei copii ai lor intr-o vacanța de vis la Disneyland Paris. Cei doi au luat avionul inca de la primele ore ale dimineții și se bucura de experiențe care mai…

- Elena și-a pierdut soțul in urma cu un an și jumatate și spune ca barbatul nu suferea de nicio boala. Decesul s-a produs brusc, iar soțul ei a lasat in urma șase copii, care au aflat mult mai tarziu ce s-a intamplat cu parintele lor.