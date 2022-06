Stiri pe aceeasi tema

- Povestea mamei cu șașe copii, care a fost data afara din casa de barbatul cu care-i are pe cinci dintre ei, a luat o alta intorsatura in platoul Acces Direct. Partenerul de viața al acesteia a intrat in direct și s-a aparat cum a știut mai bine. Iata declarațiile facute!

- Ediția de azi de la Acces Direct continua cu o serie de cazuri care uimește pe toata lumea. Dupa cazul Iuliei, Cristina a venit cu o alta poveste de viața cu adevarat șocanta. Aceasta a fost batuta pana cand a avut nevoie de intervenție medicala de catre soțul ei, iar apoi data afara din casa alaturi…

- Ies la iveala noi informații cutremuratoare despre cazul care a șocat toata Romania. Ce spune vecinul familiei in care a fost gasit mort un copil de 12 ani, in cotețul de gaini. El afirma ca nu l-a mai vazut pe acesta de o luna.

- In exclusivitate pentru emisiunea Acces Direct, Gabi, o mama a 10 copii, a povestit drama vieții ei. Femeia a fost nevoita sa treaca prin cele mai grele momente din cauza soțului violent și a fugit de acasa.

- In exclusivitate pentru Acces Direct, o prietena a invațatoarei, care a fost abuzata și sechestrata de soțul influent, a facut declarații cutremuratoare. Femeia susține ca Daniela a trecut prin clipe de coșmar, dupa ce barbatul și-a facut amanta.

- Cazul de la Bacau, in care un tata și-a omorat intenționat cei doi copii, aruncandu-i intr-un rau, a intrat in atenția tuturor, astfel ca de la o zi la alta ies la iveala noi detalii. Iata unde se afla in aceste momente mama micuțului. Femeia se teme ca barbatul ar putea fi in viața și ar putea sa o…

- In ediția din aceasta seara, din cadrul emisiunii Mamici de pitici, cu lipici, Deea Maxer i-a pregatit soțului ei o surpriza neașteptata, mai exact o vacanța departe de meleagurile romanești. Vedeta a marturisit ca iși dorește sa petreaca momente frumoase cu soțul ei intr-o croaziera, iar pe cei mici…

- Incendiul care a facut scrum o casa de locuit situata pe strada Nicolae Teclu din municipiul Turda, in data de 10 aprilie, și a provocat moartea a șase persoane ramane cu multe semne de intrebare. Cauza probabila a incendiului nu este cunoscuta nici dupa 17 zile de ancheta, raspunsul autoritaților este…