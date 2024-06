Stiri pe aceeasi tema

- Cazul morții lui Carolin se complica, iar la iveala au ieșit noi detalii. Mama fostei lui iubite cu care tanarul s-a și intalnit spune exista lucruri pe care familia lui vrea sa le țina ascunse, printre care cea in care tanarul ar avea legatura cu o rețea de trafic de droguri.

- Matușa lui Carolin, antrenorul de fitness care a murit in Vinerea Mare, arunca bomba! Femeia a prins-o pe iubita acestuia cu mața in sac? Matușa tanarului a facut dezvaluiri halucinante la Acces Direct de la Antena Stars.

- Carolin, un antrenor de fitness din Iași, a sfarșit tragic, dupa ce s-a comportat ciudat in Vinerea Mare. Urma sa petreaca Paștele impreuna cu iubita lui, cu care s-ar fi și certat in ziua respectiva. Acum, tatal lui nu crede ca, de fapt, ar fi avut loc vreo discuție in contradictoriu, ci susține ca…

- Crima care a avut loc in Crangași a șocat pe toata lumea. Un barbat de 46 de ani a fost lovit pana la moarte de doi tineri, chiaz in amiaza mare. Concubina barbatului a facut mai multe dezvaluiri importante la Acces Direct cu privire la cele intamplate in acea zi fatidica.

- Ciprian și fosta lui iubita s-au desparțit in urma cu doi ani, iar de atunci, fetița a ramas in grija fostei partenere. Femeia locuiește impreuna cu mama ei, cea care ar fi batut-o pe micuța. Copila i-a povestit tatalui ca a fost lovita de bunica, dar chiar și așa, mama fetei nu ar fi facut nimic in…

- Motivul pentru care iubita lui Madalin s-a imbracat in alb la inmormantarea tanarului. Noi dezvaluiri cu privire la tragicul accident din Olt, care a șocat Romania! Ce a marturisit o prietena a baiatului, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Au fost momente de groaza pentru o femeie, care a ajuns sa se baricadeze, pur și simplu in mașina, pentru a se adaposti de fostul iubit. Barbatul s-a urcat pe capota autoturismului in care se afla femeia și a lovit puternic parbrizul. Scenele provocate de individul furios au fost filmate. Cazul a ajuns…

- Apar noi acuzații grave in cazul dispariției profesorului din Valcea. Publicul este rugat sa iși spuna parerea: daca barbatul mai este sau nu in viața. Ruda-vecina susține ca Anișoara minte. Cele mai noi declarații, in exclusivitate pentru Acces Direct.