Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Teleorman! In casa unei familii nu mai e liniște, de cand au aflat ca fata lor in varsta de ani ar avea o relație cu un barbat cu 31 de ani mai mare. Oamenii susțin ca fac tot posibilul sa o țina pe minora departe de cel care i-a sucit mințile. Barbatul insa a gasit-o și cei doi se vad…

- Orasul Calan, judetul Hunedoara, a ramas in bezna, noaptea trecuta, in urma unei avarii la reteaua electrica. Peste 12 mii de oameni au fost nevoiti sa stea la lumina lumanarii, ca in comunism. Cei mai multi au ramas si fara caldura, la temperaturi sub limita inghetului, pentru ca centralele termice…

- Regionala CFR Iași a dispus recent ca garile principale din subordine sa fie inchise pe timp de noapte, in intervalele orare in care nu exista trenuri in circulație. In cazul Garii Suceava (Burdujeni) masura de inchidere a fost stabilita intre orele 23.45 și 4.00, cand nu exista trenuri in ...

- Au vrut sa extinda rețeaua de canalizare, dar au produs pagube in lanț. Se intampla intr-o comuna din județul Satu Mare, unde pereții mai multor case au inceput sa se crape din senin. Oamenii sunt disperați și cer urgent ajutor de la autoritați, mai ales ca temperaturile in zona se apropie noaptea de…

- Un accident grav a avut loc in municipiul Falticeni din județul Suceava. Un barbat de 63 de ani a murit, iar alte doua femei au ajuns de urgența la spital dupa ce mașinile in care se aflau s-au ciocnit frontal.Barbatul de la volan a intrat in stop cardio-respirator, iar in ciuda eforturilor medicilor,…

- Poliția acuza Partidul Șor de intenții de a incalca cerințele protestului. Oamenii legii susțin ca formațiunea anunța ca va bloca traseul din Piața Marii Adunari Naționale, chiar daca Primaria mun. Chișinau le-a oferit o alta locație. Partidul Șor deocamdata nu a comentat acuzațiile.

- Elena a facut acuzații grave la adresa unor polițiști din Barlad. Femeia a venit la Acces Direct schiopatand și a prezentat filmari in care se vede cum a fost pusa la pamant de cațiva polițiști. Ea susține ca oamenii legii au batut-o și l-au lovit și pe concubinul ei, fara ca ei sa aiba vreo vina, in…

- Un barbat de 52 de ani e de negasit. Plecase la munca, la o manastire, dar nu s-a mai intors acasa. Un stareț de la manastire l-ar fi vazut pe acesta, ieșind pe geam din camera unde era cazat cu ceilalți colegi ai lui. I-ar fi spus acestuia ca vrea sa mearga la poliție și apoi acasa, dar nu a mai ajuns.…