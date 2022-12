Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat casatorit de 11 ani cu o femeie spune ca aceasta a plecat din Italia, dupa ce el ar fi prins-o vorbind cu un alt barbat pe Facebook. I-a spus ca vine in Romania, avea niște bani la ea pentru a-și face dantura, insa de atunci nu mai este de gasit. Barbatul e disperat și spune ca nu mai știe…

- Pentru patru suflete de copii, suma de 15 mii de euro inseamna fericire adevarata. Mama lor, Marilena, are nevoie de acești bani pentru a se opera. Femeia duce o lupta grea cu cancerul, temuta boala care le-a adus lacrimi pe obraji micuților ei. Fetele ei mai mari au vandut tot ce aveau de valoare in…

- Doua medicamente cu care medicii pot salva viața pacienților afectați de infarctul miocardic acut sau accidentul vascular cerebral ischemic, folosite in tromboliza, aproape ca au disparut din spitale.

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Camelia a aflat cateva indicii legate de tatal ei biologic, barbatul pe care l-a cautat zilnic vreme de 40 de ani. Cine ar fi, de fapt, parintele ei adevarat, dar și ce legatura are acesta cu persoana cu care ea a vorbit dupa ce a devenit majora.

- Un angajat al Poștei Romane a fugit cu pensiile batranilor. Barbatul, in varsta de 21 de ani, lucra la Poșta Romana de cateva luni, iar marți a disparut cu un sac cu bani, pe care l-a furat din autoutilitara care transporta valori monetare, in localitatea Chiajna. Aproximativ 300.000 de lei ar fi sustras…

- Marți seara, in comuna Dobrești, doi tineri au fost victime intr-un tragic accident petrecut din cauza vitezei excesive. Inițial, mașina s-a lovit de un stalp, iar apoi a ricoșat intr-un copac și s-a rasturnat in șanț. Autoturismul, ultimul model, cu sute de cai putere sub capota, s-a facut praf iar…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineața pe Calea Moților din Cluj-Napoca. In automobilul avariat se afla un tanar de 25 de ani, care prezenta leziuni incompatibile cu viața. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un grav accident rutier…