- De mai bine de trei ani, Marian Claudiu Balan este de negasit, fosta lui soție și cei doi copii minori fiind acuzați de crima și ca i-au ascuns cadavrul. Profesorul de matematica și Anișoara au divorțat in urma cu ceva timp, proces la care a fost prezent și antrenorul de șah al fiului ei cel mare, Bogdan.

- Profesorul de matematica disparut in 2020 ar fi platit o taxa la cateva zile dupa ce poliția il cauta peste tot. Despre Marian nu se mai știe nimic de aproape patru ani, iar anchetatorii fac numeroase cercetari pentru a-l putea gasi pe acesta.

- In umbra misterului inconjurand dispariția profesorului de matematica din Valcea, sora sa, Ana Maria, a vorbit despre cum și-a dat seama ca fratele ei a disparut și de ce nu a mers imediat la poliție cu aceasta descoperire tulburatoare.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Acces Direct, Anișoara, fosta soția a profesorului de matematica disparut in mod misterior, a facut declarații. Ce a spus femeia despre plecarea de acasa a celui care ii era partener de viața.

- Dispariție misterioasa a unui profesor de matematica din Valcea. Potrivit informațiilor, ar fi plecat de la domiciliu de mai bine de 3 ani de zile. In aprilul 2020 ar fi vorbit ultima oara la telefon iar de atunci, de luni bune de zile, nu ar fi vorbit decat prin mesaje de pe numarul lui de telefon.…

- Un martor-cheie in cazul jafului de 300.000 euro de la pensiune a facut declarații care ar putea sa aiba un impact major in ceea ce privește modul in care decurge ancheta. Barbatul a dezvaluit ce a auzit in momentul in care a izbucnit un incendiu, iar ceea ce a urmat, l-a șocat.

- Mama lui Cristinel a transmis un apel disperat, dupa ce acesta a plecat de acasa și nu s-a mai intors nicioata. Barbatul a plecat la munca la Marin, iar patronul lui a facut acum declarații despre ce știe despre el și cum a ajuns sa lucreze pentru el!

- Laurențiu Ghița este unul dintre presupușii criminali ai lui Adrian Kreiner și cel care l-ar fi ucis, de fapt, pe milionar, impreuna cu ceilalți doi atacatori. Barbatul a mai fost condamnat și in trecut pentru talharie calificata, iar un martor spune ca a mai ramas in țara cel puțin cateva zile dupa…