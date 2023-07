Stiri pe aceeasi tema

- Luiza a fost nevoita sa iși inchida barul, dupa ce a fost amenințata de mai mulți barbați. Femeia spune ca gruparea este cea care „face legea” in Boureni, Iași și ca inclusiv oamenilor legii le este frica sa intervina.

- Barbat „alcoolizat” din Alba și-a amenințat fratele vitreg cu moartea: Polițiștii au emis un ordin de protecție Barbat „alcoolizat” din Alba și-a amenințat fratele vitreg cu moartea: Polițiștii au emis un ordin de protecție La data de 13 iulie 2023, in jurul orei 14,30, polițiștii Secției 9 Poliție…

- Conducatorul unui ATV a murit, iar un pasager al sau a fost ranit in urma unui grav accident produs sambata dupa amiaza in Baile Olanesti, Victima decedata este un tanar de 27 de ani, care a pierdut controlul asupra vehiculului si s-a izbit violent de un parapet de pe marginea soselei. „Din primele…

- Vasile spera sa se faca dreptate, dar spune ca nu a aflat nimic din ancheta. Simona ar fi, in continuare, in libertate, in timp ce bunica Lorica nu ar mai luat deloc legatura cu tatal copilei. Barbatul crede ca ambele femei știu mai multe detalii decat au spus.

- Un barbat cu dubla cetațenie (Moldova/Canada), in varsta de 60 de ani, a incercat sa scoata din țara 398 de monede, fara a le declara. Monedele, presupuse a fi din metal prețios, au fost depistate in bagajul pasagerului, pe Aeroportul Internațional Chișinau, scrie Deschide.md . Poliția de Frontiera…

- Dosare penale pe banda rulanta pentru un barbat din Campeni: A incalcat ordinul de protecție Dosare penale pe banda rulanta pentru un barbat din Campeni: A incalcat ordinul de protecție La data de 18 mai 2023, Poliția Orașului Cimpeni a fost sesizata, prin 112, de o femeie de 34 de ani, din Campeni,…

- Un barbat din judetul Arges a primit ordin provizoriu prin care i se interzice sa se apropie de fosta lui sotie si a fost amendat contraventional dupa ce s-a filmat, beat fiind, in timp ce isi ameninta fosta sotie, in clip aparand si fiul de sase ani a celor doi. Mama copilului a cerut sprijinul Politiei…

- Fostul primar al Slatinei, Minel Prina a fost dat in urmarire generala de Poliția romana dupa ce a fost condamnat definitiv la inchisoare și nu a fost gasit de autoritați pentru a fi dus la penitenciar, potrivit paginii oficiale a instituției. Vizat de dosarul lui Darius Valcov a fost și Minel Prina,…