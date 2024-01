Stiri pe aceeasi tema

- Acces Direct le-a gasit pe Rodica și fiica ei și a lui Gheorghe, in varsta de doar cinci ani. Cele doua au plecat de acasa in urma cu o luna, iar in prezent se afla intr-un adapost, dupa ce au petrecut zile bune pe strazi.

- Gheorghe este disperat, dupa ce in urma cu o luna, soția a plecat impreuna cu fiica lor și nu s-a mai intors. Speriat ca amandoua ar putea pați ceva, barbatul s-a intors in țara, sperand ca va afla ce s-a intamplat cu Rodica și fata lor.

- Au trecut mai bine de trei ani de cand un profesor din Valcea a disparut, fosta lui soție fiind acuzata ca a planuit totul și ca i-ar fi ascuns cadavrul, impreuna cu cei doi copii. Misterul dispariției lui pare departe de a fi elucidat, asta dupa ce un nou martor a facut declarații cel puțin neașteptate…

- Mama lui Cristinel a transmis un apel disperat, dupa ce acesta a plecat de acasa și nu s-a mai intors nicioata. Barbatul a plecat la munca la Marin, iar patronul lui a facut acum declarații despre ce știe despre el și cum a ajuns sa lucreze pentru el!

- Laurențiu Ghița este unul dintre presupușii criminali in cazul morții lui Adrian Kreiner. Barbatul a mai avut probleme cu legea și in trecut și nu ar mai fi vorbit cu familia de ani intregi. Soacra lui susține ca nici macar nu știa ca fiica ei are o relație cu un astfel de barbat și ca abia ulterior…

- Ionela a fost luata, in trecut de mascați și dusa intr-un centru, in urma sesizarii facute, la acel moment, de bunica ei. Fiica Gabrielei și a lui Ioan spune ca parinții ei au condiții pentru a-i crește.

- Doi soti din Marea Britanie au murit dupa ce au inhalat vaporii unui insecticid, intr-un hotel celebru din Egipt. Substanta fusese imprastiata in camera alaturata, din cauza unei infestari cu plosnite. Fiica lor a facut descoperirea socanta. Tatal ei a fost gasit fara viata, iar mama ei s-a stins cateva…

- Doi soti din Marea Britanie au murit dupa ce au inhalat vaporii unui insecticid, intr-un hotel celebru din Egipt. Substanta fusese imprastiata in camera alaturata, din cauza unei infestari cu plosnite. Fiica lor a facut descoperirea socanta. Tatal ei a fost gasit fara viata, iar mama ei s-a stins cateva…