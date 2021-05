Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru este disperat, dupa ce a fost dat afara din casa in care locuia cu chirie alaturi de fiica ei de doar doi anișori, pe care este nevoit sa o creasca singura, fiind parasit de iubita. Barbatul nu regreta viața pe care o duce acum, insa nu ar vrea sa iși mai chinuie fetița, mai ales dupa ce proprietarii…

- Roxana Niculescu, mama a trei copii din Capitala, susține ca ar trai un calvar din cauza fiului unui fost afacerist renumit de origine turca, din București. Femeia in varsta de 35 de ani a declarat la Acces Direct ca se teme pentru viața ei, a parinților și a urmașilor sai, dupa ce ar fi fost amenințata…

- O tanara din Constanța acuza un medic stomatolog ca ar fi mutilat-o pe viața in urma unei extracții de masea. Femeia s-a trezit a doua zi dupa intervenție cu jumatate de fața amorțita și cu gura stramba, iar acum iși striga supararea și vrea sa i se faca dreptate.

- Vulpița de la Acces Direct a fost un fenomen, iar anul trecut s-a bucurat de un real succes nu doar in aparițiile TV, cat și in muzica. Ce s-a intamplat in viața sa, in 2020, pe vremea acesta. Acum a ramas doar o simpla amintire.

- Mirela Vaida a depus astazi plangere impotriva femeii care a atacat-o vineri, 19 martie, in platoul emisiunii Acces Direct. Vedeta a marturisit ca nu se simte deloc bine și ca niciodata nu a fost pusa intr-o asemenea situație. „Nu ma simt bine. Sunt pentru prima oara. Imi vine sa și plang. N-am mai…

- Dupa ce saptamana trecuta mai multe tinere au facut marturisiri șocante despre Clinica Starurilor, acum a venit randul unei alte femei sa-și spuna povestea. Alina, mama a doi copii, a facut declarații șocante despe situația sa.

- Caz cutremurator la Acces Direct. Un baiețel de doar 8 ani are nevoie de 52.000 de dolari pentru a invinge boala. Micuțul a trecut prin șase operații, insa afecțiunea a recidivat, iar acum are nevoie, din nou, de o suma importanta de bani, pentru a urma un tratament extrem de costisitor. Strigatul de…

- Victorița, o tanara de 33 de ani, trece prin momente grele din cauza celei care i-a dat viața. Victorița a povestit la Acces Direct ca a ajuns pe drumuri cu copiii sai din cauza propriei mame, care, acuza femeia, i-ar fi terorizat viața.