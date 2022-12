Cinci copii traiesc in codiții de neimaginat. Micuții stau intr-o singura camera și dorm in pat cu parinții lor, care sunt dependenți de alcool. Casa sta sa cada, iar accesul in ea se face pe cateva pierte, in loc de scari. Nici ferestre nu au, pentru ca un ciolofan ii „apara” cat de poate de frigul iernii. Ce a marturisit nașa lor, in exclusivitate pentru Acces Direct.