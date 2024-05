Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsuflețit al Raisei, fetița in varsta de doi ani din Dolj, a fost gasit chiar de tatal criminalului. In exclusivitate pentru Acces Direct de la Antena Stars, parintele baiatului in varsta de 15 ani a facut marturisiri cutremuratoare. Iata ce a declarat barbatul!

- Parinței Raisei, copila de doi ani și jumatate gasita moarta in Dolj, au revenit de urgența in Romania, dupa ce au aflat ca fetița a fost gasita moarta. Familia spune ca anchetatorii au fost duși pe o pista falsa și nu iși explica cum trupul neinsuflețit a fost descoperit intr-un loc in care s-a mai…

- Parinții Raisei sunt in stare de șoc de cand au aflat ca fiica lor a fost gasita moarta intr-o rapa, langa casa. Familia ei s-a intors din Spania in Romania și vor sa se faca dreptate. Cei doi sunt convinși ca verișorul nu ar fi putut sa o ucida singur, in timp ce mama adolescentului spune ca nu are…

- Apar detalii șocante in cazul fetiței ucise din Dolj. Verișorul adolescent al micuței de doar doi ani, gasita moarta intr-o rapa dupa ce disparuse de acasa, este principalul suspect de crima. Baiatul de 15 ani și parinții sai au fost ridicați și duși la audieri. Oamenii legii au schimbat și incadrarea…

- Familia Raisei nu iși poate reveni din șoc de cand au aflat ca fiica lor a fost gasita moarta. Parinții ei vor sa se faca dreptate, indiferent despre cine se va dovedit ca este vinovat. Cei doi nu cred ca verișorul copilei ar fi acționat singur și sunt convinși ca exista și altcineva implicat.

- Apar noi detalii din cazul Raisei, fetița de doi ani și jumatate din Dolj, gasita moarta pe camp, la doar cateva sute de metri de locuinta. Parintii micutei au declarat ca la mijloc ar putea fi vorba si de o razbunare.

- Raisa, fetița disparuta in Dolj, a fost gasita moarta. Familia ei a sperat pana in ultimul moment ca va fi o poveste cu final fericit, dar iata ca lucrurile nu au decurs cum și-au dorit. Astazi au primit cu toții vestea tulburatoare ca fetița a fost gasita moarta. Iata cum au reacționat!

- Parinții intorși din strainatate sunt șantajați de bunici? Denisa este intr-o situația disperata și nu știe ce sa mai faca, deoarece nu-și mai poate lua fetița de la familia ei. Iata ce a marturisit femeia despre situația șocanta in care se afla!