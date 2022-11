Stiri pe aceeasi tema

- Procesul KYC al unui cazinou este pus in aplicare pentru a verifica identitatea jucatorilor chiar inainte ca aceștia sa se inscrie. Cu toate acestea, unii jucatori de cazinou online, considera aceasta practica ca fiind enervanta și consumatoare de timp. Nu sunt doar companiile de jocuri de noroc care…

- Serviciul de Informații și Securitate se va adresa in mod oficial administrației aplicației Telegram pentru a elucida modul in care au fost sparte conturile mai multor demnitari moldoveni și au ieșit la iveala mai multe informații scandaloase. Anunțul a fost facut de directorul SIS, Alexandru Musteața…

- Toma Roman jr. este istoric, jurnalist si scriitor. Se ocupa cu investigatie istorica si sapa prin diverse arhive. De curand a publicat cea de-a sasea carte a sa, „Cum l-a impuscat Iorga pe Iorga“.

- Decizia magistraților a fost luata in cazul lui Daniel Onoriu! Pilotul de raliuri are ordin de protecție și nu are voie sa interacționeze cu ea, sa pastreze distanța de 300 de metri și sa se prezinte la un interval de 14 zile. Daniel Onoriu și-a cerut scuze soției sale cu ochii in lacrimi la Acces Direct,…

- Rasturnate de situație in cazul lui Claudiu! Tanarul din satul Urșița, comuna Mironeasa, județul Iași, in varsta de 15 ani, care a fugit de acasa dupa o cearta cu mama lui a fost gasit la sute de kilometri de casa. Iata ce a marturisit familia adolescentului!

- In cazul Madalinei, tanara mama care a fost gasita fara suflare in locuința, exista multe semne de intrebare. Se spune ca femeia și-ar fi pus capat zilelor, insa familia susține cu tarie ca aceasta a fost, de fapt, ucisa. O telespectatoare a intervenit in cadrul emisiunii Acces Direct și a oferit informații…

- Hackerii proruși pot transforma oricand Romania in ținta unui atac masiv in zonele industriale vitale. Este o situație posibila care ingrijoreaza și Serviciul Roman de Informații, pentru ca nici nu avem suficienți specialiști in securitate informatica ce pot bloca astfel de

- Serviciul Roman de Informatii, prin intermediul Centrului National Cyberint, a organizat la Cercul Militar National, in perioada 3 - 5 octombrie, a sasea editie a exercitiului national de securitate cibernetica CyDEx.