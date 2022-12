Stiri pe aceeasi tema

- Luminița iși cauta fiul, dupa ce i s-a spus ca a murit la naștere. Femeia nu are liniște de 25 de ani. Pe langa faptul ca medicii o tot „pregateau”, spunand ca baiatul ei va deceda, aceasta nu a primit un certificat care sa demonstreze ca s-a stins din viața. Deși au trecut atația ani, femeia simte…

- Un nou caz din seria ”Furt de copii” a fost prezentat la Acces Direct. O mama pe nume Maria susține ca i-a fost furat copilul, al șaselea, dupa naștere. Femeia susține ca nici nu și-a vazut bebelușul și i s-a spus ca a murit, dar nu i-a fost dat trupul lui neinsuflețit. Dupa mai mulți ani, ar fi aflat…

- O femeie, de 37 de ani, a murit dupa ce a fost impușcata in cap, pe strada, de fostul soț, de fața cu fiul lor, in varsta de 13 ani, intr-un cartier din orașul german Heide, informeaza Observatornews. Femeia mergea pe strada luni, insotita de fiul ei, cand o mașina a oprit langa cei doi. Fostul soț,…

- Eveniment Doua victime in urma unui accident rutier in Roșiori de Vede / O femeie și un copil au ajuns la spital octombrie 27, 2022 09:35 O femeie, in varsta aproximativ35 de ani, și un copil, de 4 ani, au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs joi dimineața in municipiul Roșiori de…

- Mirela Vaida era una dintre persoanele apropiate lui Alexandru Arșinel, care a fost in turnee cu el și a colaborat timp de 15 ani. In urma cu puțin timp, reporterii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au contactat-o pe prezentatoarea de la Acces Direct, iar ea a oferit primele declarații…

- Vecinii au fost cei care au sunat la 112 dupa ce au observat ca din casa familiei iese fum.Tot oamenii au fost și cei care au incercat sa ii scoata din flacari pana la venirea pompierilor.Baiatul de 7 ani a fost resuscitat insa din pacate nu a mai putut fi salvat."Un incendiu la o casa in urma carora…

- O femeie insarcinata a trait momente tragice la un spital din Buftea, dupa ce a fost lasata sa aștepte pana cand copilul din burta nu a mai rezistat și a decedat. Tanara se afla la spital din cauza unei urgențe la naștere, iar medicii care au lasat-o sa aștepte știau de problema cu care a venit.