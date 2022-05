Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de 15 ani a fost batuta cu bestialitate. Eleva a fost pusa la pamant de o ploaie de lovituri, in plina strada. Tatal fetei este ingenuncheat de durere. Fiica lui se afla la spital, acolo unde a ajuns de urgența cu fața pur și simplu distrusa. Barbatul cere dreptate pentru copilul…

- O femeie din Capitala a descoperit recent ca mormantul in care era ingropata mama sa, in cimitirul Bellu, a disparut. Chiar si osemintele au fost scoase, iar acum familia nu stie unde au fost depozitate. Problema ar fi ca locul in care se afla mormantul apartine unei alte persoane. Dupa 50 de ani, femeia…

- Situație incredibila intr-un apartament din New York unde un barbat a fost șocat sa descopere ca ii dispare mancare din frigider in fiecare noapte, scrie ro-viral.video .Daca la inceput a crezut ca nu vede bine sau ca a uitat cand a mancat alimentele, ulterior și-a dat seama ca ceva nu este in regula…

- Violența domestica este la orice pas in numeroase familii din Romania, astfel ca una dintre victime este chiar Sara, o tanara in varsta de 41 de ani. Femeia a fost abuzata din toate punctele de vedere de soțul ei cu care a fost casatorita timp de 14 ani. Iata cum s-a intțmplat totul, dar și cum a ajuns…

- Rușii vor sa cucereasca Ucraina, dar nu doar atat. O femeie din Ucraina a oferit detalii cutremuratore despre forțele lui Vladimir Putin. Ce au facut soldații, dupa ce l-au impușcat pe soțul Zinei. Aceștia au patruns in locuința și nu au mai ținut cont de nimic.

- Un cunoscut medic din Ramnicu Sarat este acuzat de viol. O tanara pe nume Simona a povestit, ingenuncheata de durere, ca a consumat trei sferturi dintr-o cafea pe care barbatul i-a oferit-o in cabinetul sau și de atunci nu a mai știut ce este cu ea. Iata ce marturisiri cutremuratoare a facut femeia!

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Simona, o tanara din Ramnicu Sarat, susține ca ar fi fost abuzata de un medic, in momentul in care a mers la locul de munca. Femeia se afla in zilele de proba, dar barbatul i-ar fi pus in cafea substanțe interzise care o faceau sa se detașeze de realitate.

- Femeia-simbol a razboiului dintre Rusia și Ucraina demasca dezinformarea promovata de Sputnik. Mai multe conturi promovate de Sputnik au acuzat ca ziarele din intreaga lume mint in legatura cu imaginile șocante cu femeia care abia a scapat cu viața din atacurile violente ale militarilor ruși. ,,Sunt…