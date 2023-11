Stiri pe aceeasi tema

- Cazul morții suspecte a lui Mihai continua cu detalii șocante! Principalul suspect a reacționat, dupa ce familia luo a dezvaluit la Acces Direct ce i s-a intamplat. Tractoristul a negat ferm ca ar fi fost implicat in acest caz. Mai mult, a dat detalii ingrozitoare despre modul in care l-a gasit pe Mihai,…

- Dupa un an, familia lui David cauta inca vinovații pentru moartea tanarului in varsta de 23 de ani care mers in club și mai apoi a fost gasit dupa 12 zile fara suflare. Familia susține ca David a batut și aruncat in rau.

- Procurorii anticorupție susțin ca șeful Inspectoratului pentru Controlul in Transportul Rutier Cluj pretindea o așa-zisa taxa de protecție pentru a inchide ochii la nereguli. Citește tot aici: Inspector de trafic rutier din Cluj, reținut de DNA pentru luare de mita! Este reținut și șeful ISCTR! De asemenea,…

- Mama lui Constantin Toma nu are liniște de mai aproape cinci ani, de cand fiul ei a fost gasit mort in casa lui. Femeia declara, in trecut, faptul ca iubita tanarului ar fi refuzat sa discute cu ea dupa noaptea in care fostul manechin a murit și ii acuza pe vecini ca ar fi știut mai multe despre problemele…

- Au trecut aproape cinci ani de la moartea lui Coco, așa cum era alintat de familie, dar mama și sora lui nu au liniște. Sora lui, Elena, crede, in continuare, ca fostul manechin a fost ucis și i se pare suspecta legatura mult prea apropiata dintre fratele ei și doi vecini.

- Vasile nu a mai pastrat legatura cu familia lui Dolj dupa ce a plecat la Buzau, impreuna cu iubita lui, Ana. Cornelia, sora barbatului, spera ca macar dupa atația ani sa afle ce s-a intamplat cu cei doi.

- Maria, fosta lui iubita, a fost prezenta la petrecerea organizata de una dintre surorile lui David. Femeia spune ca, in trecut, a mai avut conflicte cu tatal copilului sau, dar in seara respectiva nu au existat neințelegeri.

- Ramon spune ca nu l-a vazut pe Danuț in seara in care tanarul a murit, deși cei doi urmau sa consume impreuna substanțe interzise, alaturi de un alt prieten. Alex este cel caruia Ramon a vrut sa ii vanda un parfum și tot cel care spune ca prietenul lui Danuț a venit singur.