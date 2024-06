Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Ionel, acuzata de familie ca ar fi pus la cale ca barbatul sa fie batut, face lumina. Femeia spune ca a trait un coșmar in cei 30 de ani de casnicie, de aceea și-a dorit sa puna punct relației. Ii ia apararea fiului, acuzat ca l-ar fi lovit cu o bata de baseball.

- Ionel s-a intors din Italia in luna aprilie, dar a murit la doua zile dupa Paște. Sora lui face acuzații grave la adresa familiei lui, asta dupa ce barbatul ar fi fost batut chiar de fiul lui. Femeia este convinsa ca o persoana apropiata lui l-ar fi ucis.

- Carolin, un antrenor de fitness din Iași, a sfarșit tragic, dupa ce s-a comportat ciudat in Vinerea Mare. Urma sa petreaca Paștele impreuna cu iubita lui, cu care s-ar fi și certat in ziua respectiva. Acum, tatal lui nu crede ca, de fapt, ar fi avut loc vreo discuție in contradictoriu, ci susține ca…

- Dumitrița nu știe nici dupa ani buni ce s-a intamplat cu fratele ei care pe atunci avea 14 ani. Femeia susține ca varul lui, Ovidiu, ar fi știut mai multe, dar nu ar fi vrut sa spuna unele detalii și familiei, ca mai apoi in 2020 sa ii trimita un mesaj in care i-a spus ca barbatul ar fi murit.

- Leo a fost dat disparut de parinți și s-a intors acasa dupa 12 zile in care familia nu a mai știut nimic de el. Ieri, tatal lui a mers impreuna cu tanarul sa depuna plangere, atunci cand ar fi fost luați amandoi la rost de polițiști pentru ca au chemat in comuna echipa Acces Direct și au vorbit despre…

- Detalii terifiante la Spitalul Pantelimon din Capitala! Doi doctori de la Terapie Intensiva au fost acuzați ca au scazut intentionat dozele de medicamente care ii ținea in viața pe anumiți pacienți. Directoarea de ingrijiri a fost cea care a scos la iveala ororile! Corpul de Control al Ministrului Sanatatii…

- Anchetatorii au dezvaluit ce s-a intamplat in ziua dispariției lui Marian, tanarul care a fost gasit mort dupa aproape trei saptamani de la dispariție. Iata noi detalii halucinannte in cazul crimei de la stana.