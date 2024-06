Stiri pe aceeasi tema

- Iți mai amintești de Cosmin de la Mireasa, sezonul 6? Tanarul a format un cuplu cu Miruna, insa povestea lor de dragoste a ajuns la final mult mai repede decat au crezut mulți. Recent, fostul concurent a facut publica o fotografie in care apare alaturi de iubita sa.

- Luiza de la Mireasa sezonul 8 traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat care pare sa o rasfețe așa cum știe el mai bine. Recent, cei doi indragostiți au implinit o luna de relație, iar fosta concurenta a fost surprinsa placut de partenerul de viața.

- Anca Dumitra traiește o perioada ideala in viața sa. Este insarcinata in trimestrul al treilea și urmeaza sa iși stranga puiul la piept peste puțin timp. Actrița și soțul ei, Manfred Spendier vor deveni parinți pentru prima data și sunt gata pentru noua etapa din viața lor.

- Timișorenii sunt invitați sa ii cunoasca pe cei din spatele exemplelor de buna practica in economia sociala. Zilele de 16 și 17 mai sunt dedicate discuțiilor cu și despre sustenabilitate, modelele de buna practica in producții durabile, alimentația sanatoasa din producție locala. In paralel, are loc…

- Andreea Sasu se pregatește sa devina mama pentru prima data și trece prin cea mai frumoasa perioada a vieții sale! Romanca i-a furat inima lui Philipp Plein și in curand vor deveni parinții unui bebeluș. Pana atunci, Andreea Sasu a publicat noi imagini cu burtica de gravida. Iata cat de bine arata romanca!

- Fetița din imagine este acum o doamna in toata firea, respectata și iubita de o iubita de oameni. Este una dintre cele mai bune voci din țara, pe care fanii ei o recunosc dintr-o mie. Puțini iși dau seama cine este, insa, din aceasta fotografie. Cine este copila din imagine Fetița din imagine este acum…

- Nu se mai ascunde! Andreea Sasu, iubita romanca a lui Philipp Plein, a postat pe Instagram primele imagini cu burtica de gravida. Celebrul model radiaza de fericire de cand s-a impacat cu celebrul designer german! Andreea Sasu, primele imagini cu burtica de gravida Andreea Sasu a revenit in brațele…

- Andra, soția lui Catalin Maruța, a decis sa slabeasca și a apelat la ajutorul specialiștilor pentru a da jos kilogramele in plus. Solista de 37 de ani a hotarat sa ia masuri și sa faca o schimbare radicala in viața ei, in ceea ce privește aspectul fizic. In emisiunea Romanii au talent, ea a recunoscut…