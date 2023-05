Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce bunica Maria și-a acuzat nepoata ca a lasat-o pe drumuri și i-a luat toți banii, familia care a primit suma respectiva face lumina. Danuț și mama acestuia sunt rude cu Aurora, verișoara tatalui bunicii Maria, de la care batrana a vrut sa cumpere o casa. Doar ca, nepoata sa, Valentina, a fost…

- Cum a reacționat Papa Francisc, dupa ce o femeie și-a adus cainele la binecuvantare. Suveranul Pontif le-a povestit totul credincioșilor in cadrul unei slujbe religioase. Iata ce le-a dezvaluit, dar și de ce a fost șocat de aceasta intamplare.

- Familia unei femei aflate in moarte cerebrala a fost de acord cu donarea organelor, astfel incat alți pacienți au primit o noua șansa. Astfel, conform colegilor de la zcj.ro, doi pacienți aflați pe lista de așteptare au fost programați pentru transplant de rinichi (la Cluj Napoca), iar un pacient aflat…

- Violeta se intreaba daca fetița ei este sau nu in viața, asta dupa ce medicii i-au spus la doar patru zile de la naștere ca bebelușul nu a supraviețuit. Violeta a primit o veste șocanta din partea polițiștilor și a descoperit ca aceasta ar fi in viața și ar beneficia de alocație.

- “Va arat ce am primit de la federație (Federația Romana de Scrima – n.red). In 13 ani de zile nu am crezut ca o sa fie posibil așa ceva. Azi am avut campionatul (Campionatul Național U23 – n.red), am luat locul 2, sa vedeți ce am primit. Cum sa dai așa ceva la un campionat, proba masculina?! Unt de…

- Ana, o tanara in varsta de 16 ani, susține ca a fost obligata sa se prostitueze de un barbat de care s-a indragostit. Tanarul face declarații cu privire la acest caz și susține ca și-a ispașit pedeapsa, iar de-a lungul timpului i-a platit fetei daune morale și susține ca nu ar mai vrea sa aiba nicio…

- Dupa ce Mihaela a plecat de acasa fara sa ii spuna soțului sau, Viorel a cerut ajutorul rudelor, pentru a afla ce s-a intamplat cu femeia. Familia s-a gandit la ce mai rau, ca mai apoi sa afle ca, de fapt, este plecata la fostul iubit, cu care are și un copil.

- Managerul lui Chelsea, Graham Potter, și familia sa au primit amenințari anonime cu moartea dupa seria slaba de rezultate a clubului din Premier League: „ei doresc ca și copiii mei sa moara”.