Stiri pe aceeasi tema

- Roxana e mama indurerata care a facut acuzații grave la adresa fostului soț. Femeia spune ca el ar fi desparțit-o de copiii lor cu nevoi speciale, iar acum neglijeaza educația lor și nu ar avea grija de minori așa cum ar trebui. Iata in ce condiții ar fi intentat divorțul acesta!

- Dorința unui roman de a-și gasi o soție l-a facut ținta perfecta pentru un escroc. Marius s-a ales cu banii luați și fara Maricica, cea care ar fi urmat sa-i fie mireasa, dupa o intreaga aventura cu cel care s-a dat drept varul femeii. Iata ce s-a intamplat, dupa anunțul in care barbatul anunța ca vrea…

- Chiar in ziua in care s-a implinit termenul de a formula o noua cerere de liberare condiționata, asasinul Konstantinos Passaris a deschis un proces, la Arad, iar decizia referitoare la punerea sa in libertate va fi data peste cateva zile.

- Aleksandr Dughin, important aliat al lui Putin, a fost surprins de martori, dupa ce mașina in care se afla fiica sa a explodat, la Moscova. Disperat, ideologul lui Putin, așteapta intervenția serviciilor speciale.

- O bunica e disperata și nu știe ce sa mai faca, asta dupa ce susține ca cei trei nepoței ai sai sunt in mare pericol. Femeia i-a gasit pe cei mici intr-o stare deplorabila, iar acum iși dorește sa aiba ea grija de copii. Cu toate astea insa, mama lor nici nu vrea sa auda de așa ceva.

- Mai multe imagini și videoclipuri cu un copil de aproximativ un an care plangea neincetat in secția unui spital din Brașov au juns virale pe rețele de socializare. Recent s-a aflat faptul ca mama nu era internata alaturi de fetița, insa azi a intervenit și a facut primele declarații la Acces Direct.…

- Sara, fiica lui Brigitte, a susținut in acest an examenele pentru Evaluarea Naționala. Adolescenta nu a intrat la liceul pe care și l-a dorit, iar mama ei a decis sa o mute la unul privat. Recent, Sara a implinit 15 ani, iar mama ei i-a organizat o super petrecere, unde au fost invitați toți prietenii…

- Siria a decis sa recunoasca independența autoproclamatelor republici populare Donețk și Lugansk. Acest lucru a fost raportat de agenția siriana SANA, citand o „sursa oficiala” din Ministerul de Externe al țarii. „Prin intruchiparea voinței comune și a dorinței de a imbunatați relațiile in toate domeniile,…