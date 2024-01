Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra, joi dimineața, intr-o locuința din Caraș-Severin. O mama și fiul ei au fost gasiți decedați in casa. Vecinii au fost cei care au dat alerta, scrie Express de Banat. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Bebelusul aruncat de mama de la etajul trei, dupa ce apartamentul in care erau a luat foc, nu a supravietuit. Copilul a murit la spitalul din Iasi. Intre timp, apar detalii cutremuratoare care contureaza filmul unei tragedii anuntate. Tatal tinerei, politist, ar fi stiut ca traia un calvar alaturi de…

- O ancheta de amploare a fost declanșata in Italia, dupa ce doua femei de origine romana au fost descoperite decedate in circumstanțe tragice, la scurt timp și la o mica distanța una de cealalta. Autoritațile suspecteaza ca cele doua decese ar putea avea o

- Fostul soț al romancei acuzata ca ar fi escrocat un italian face acuzații grave la adresa Simonei Margaian. Barbatul susține ca Francesco Thiela nu este singurul pacalit, ci la mijloc ar fi vorba de mai mulți italieni, care ar fi fost impresionați de povestea dramatica a romancei.

- Malina Olinescu și-a luat viața pe 12 decembrie 2011, la doar 37 de ani, Gestul disperat a fost pus de unii pe sema desparțirii de iubitul sau, in timp ce alte voci au susținut ca se simțea inutila. La 12 ani de la tragedie, moartea sa continua sa fie invaluita in mister.

- Politistii de la Sectia 2 au intrat in locuinta celor doi si l-au gasit pe tata, un barbat de 60 de ani, mort, pe o canapea si cu o lovitura la nivelul capului. Fiul acestuia, un barbat de 46 de ani, era spanzurat in baie. Criminalistii au prelevat probe din apartament, iar trupurile celor […]

- Moarte invaluita in mister in comuna Rona de Sus, din Maramureș. Un tanar in varsta de 17 ani a fost gasit fara suflare in casa. O vecina a fost cea care a gasit trupul neinsuflețit al tanarului și a alertat autoritațile.

- In ultimele saptamani, timișorenii au putut observa, in mod special prin parcurile din zona centrala a Timișoarei, multe cadavre de pasari: ciori, stancuțe și pițigoi. Intamplator sau nu, acestea au aparut in urma ultimei dezinsecții desfașurate in municipiu.