- Vasile spune ca a fost la un pas de a fi batut de membrii clanului. Totul s-ar fi intamplat din senin și acuza poliția ca nu a intervenit. Gruparea este cunoscuta in zona pentru comportamentul agresiv, iar oamenii legii nu ar fi luat masuri.

- Bindaas din Bexleyheath este un restaurant indian foarte popular, in ciuda faptului ca Agenția pentru Standarde Alimentare i-a dat o singura recenzie din cinci. Totuși, clienții vin in continuare sa manance acolo.

- Accident rutier produs in comuna Moțca, localitatea Boureni, județul Iași, pe DN2. Un tir care transporta adezivi de constructii și un tractor sunt implicați in evenimentul rutier, a rezultat o victima conștienta (din tractor). Se deplaseaza din cadrul Secției de Pompieri Pașcani o autospeciala de intervenție…

- George susține ca fiul sau a fost batut de membrii clanului de la Nana, cunoscuți și pentru conflicte. Barbatul spune ca toți localnicii se tem de presupușii agresori, iar polițiștii nu ar fi vrut sa intervina tocmai pentru ca știu cat de periculoși sunt.

- Clic pentru a vedea prezentarea. O femeie in varsta de 64 de ani din Mironeasa, județul Iași, a murit intr-un incendiu care i-a cuprins casa, noaptea trecuta. Cauza probabila de producere a incendiului a fost efectul termic al curentului electric dupa cum a declarat purtatorul de cuvant al ISU Iași,…

- In urma cu patru ani Nicu, un tanar in varsta de doar 19 ani, și-a sunat disperat rudele ca sa le anunțe ca șoferul cu care a plecat in Anglia i-ar vrea raul. Ulterior, baiatul a fost gasit fara viața și nici acum familia lui nu știe cum s-a intamplat tragedia.

- Doi tineri s-au luat la bataie intr-un autobuz din Iași. Incidentul a avut loc in mijlocul de transport de pe ruta 47, intre stația de Piața Alexandru cel Bun și Mircea cel Batran, iar atmosfera tensionata a escaladat rapid intr-o altercație fizica violenta. Unul dintre tineri ar fi sarit cu pumnii…

- Familia lui Ionuț spune ca nu relațiile cu parinții Cristinei s-au racit, dupa ce femeia a murit, in urma cu doi ani. Cuscrii ar fi cei care ar fi vrut ca micuții sa creasca cu ei, in contextul in care copilul cel mai mic este in grija lor de la naștere.