Stiri pe aceeasi tema

- Cazul celor doi soți din Giurgiu, care ar fi fost batuți cu salbaticie in propria casa de un vecin scandalagiu, a fost dezbatut la Acces Direct și prin prisma perspectivei mamei presupusului agresor. Femeia ocupa funcția de grefier la Parchetul de pe langa Judecatoria Giurgiu și iși apara fiul necondiționat,…

- In anul 1982 doamna Vasilica a adus pe lume gemeni, la maternitatea din Braila, insa a plecat acasa doar cu unul dintre ei. La 3 zile de la naștere, femeia ar fi fost anunțata ca unul dintre copii, cel mai mare, s-a stins din viața. Nu a primit insa trupul celui mic pentru a-l inmormanta, astfel ca…

- Ana suspecteaza ca unul dintre gemenii sai ar fi fost vandut. Totul s-a intamplat la cateva momente dupa ce a nascut, cand medicul a venit cu vești proaste pentru ea. Insa, femeia considera ca oamenii din jurul ei nu i-au spus adevarul in acel moment.

- Luminița iși cauta fiul, dupa ce i s-a spus ca a murit la naștere. Femeia nu are liniște de 25 de ani. Pe langa faptul ca medicii o tot „pregateau”, spunand ca baiatul ei va deceda, aceasta nu a primit un certificat care sa demonstreze ca s-a stins din viața. Deși au trecut atația ani, femeia simte…

- Fiica secreta a logodnicului Adrianei Bahmuțeanu rupe tacerea. Melissa Vaida spune ca este fata nerecunoscuta a lui George, barbatul care urmeaza sa devina soțul vedetei de televiziune. Tanara este suparata pentru ca acesta nu a vrut sa o recunoasca și a blocat-o pe toate rețelele de socializare cand…

- Valentin a ajuns la spital, dupa ce a cazut intr-o groapa nesemnalizata. Barbatul din Reșița are mana in gips și trece prin momente grele pentru ca nu mai poate merge la munca pentru a-și crește cei trei copii. Cum s-a intamplat totul. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Apar informații noi despre tragedia din Ploiești , acolo unde, sambata seara, un tanar de 21 de ani a ales sa se sinucida și s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc. George avea 21 de ani. Acesta ar fi ales sa se razbune pe tatal sau dupa o cearta, iar astfel a folosit moartea sa drept o razbunare.…

- Ar fi trebuit sa fie cea mai fericita zi, dar s-a transformat in nenorocirea vieții ei. Mamica Andrada a primit cea mai grea lovitura pe care viața i-o putea da. Aștepta cu sufletul al gura sa ii fie dat copilul nou nascut sa il stranga la piept, dar medicii i-au zis ca urmeaza, de fapt, sa il inmormanteze.…