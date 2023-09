Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din zona Chitila cauta cu disperare o minora in varsta de 14 ani, care a disparut, luni seara, impreuna cu un copil de doi ani, aflat in grija ei. A plecat și nu s-a mai intors la domiciliu. In cazul in care ai vazut-o, suna imediat la 112.

- Pricop Luca Catalin, in varsta de 10 de ani, din satul Bogdanesti, comuna Horlesti, a fost dat disparut. Baiețelul a plecat de la domiciliu și nu s-a mai intors, iar familia lui a alertat poliția. Daca l-ai vazut, suna la 112!

- Elena și-a pierdut soțul in urma cu un an și jumatate și spune ca barbatul nu suferea de nicio boala. Decesul s-a produs brusc, iar soțul ei a lasat in urma șase copii, care au aflat mult mai tarziu ce s-a intamplat cu parintele lor.

- Nicoleta este data disparuta de 12 zile. De atunci, nici urma de copila care a plecat cu un ghiozdan și cu 700 de lei. Familia a alertat autoritațile, dar nu se știe nimic despre ea. Parinții spun ca este o fire retrasa și ca, in ultima perioada, refuza sa mai iasa din casa.

- Adrian Velea are toate motivele sa radieze de fericire. Prezentatorul TV nu numai ca se bucura de succes datorita carierei pe care și-a construit-o de-a lungul anilor, ci tototdata are parte de impliniri pe planul personal. Ei bine, spunem asta pentru ca coprezentatorul de la Acces Direct sarbatorește…

- Maria nu iși gasește liniștea de ani de zile. Dupa ce a fost abandonata de mama, femeia nu știe ce sa mai faca pentru a-și cunoaște familia. Povestea cu lux de amanunte, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- In urma cu o luna, Alina a apelat la Acces Direct, in speranța ca iși va gasi fratele despre care nu știa nimic de 29 de ani. Cei doi au reușit sa se vada, Alina marturisind ca a fost fericita ca, intr-un final, a aflat ce s-a intamplat cu Liviu.

- Au trecut aproape doi ani de cand Gabriela și-a vazut ultima data baiatul. Ionuț a anunțat-o ca pleaca de acasa pentru ca și-ar fi gasit de lucru in București. Nu era prima data cand acesta mergea la munca departe de casa, așa ca mamei nu i s-a parut nimic suspect. De data aceasta insa, lucrurile au…