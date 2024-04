Poliția Locală Sângeorz-Băi caută pe Facebook un copil care a distrus un semn de circulație Poliția Locala Sangeorz-Bai cauta un copil ce a distrus un semn de circulație, situat in apropierea unei treceri pentru pietoni din oraș. Pe pagina de Facebook a instituției a fost postat un video cu „faptașul”, iar cei care-l recunosc sunt rugați sa anunțe autoritațile. Camerele video situate in apropierea unei treceri pentru pietoni din Sangeorz-Bai au surprins un copil ce indoaie și lovește cu piciorul un semn de circulație, pe care-l distruge. Acesta este insoțit de alți tineri. Unul dintre ei reușește sa puna la pamant indicatorul rutier, dupa care iși continua cu toții drumul. Poliția Locala… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

