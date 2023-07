Stiri pe aceeasi tema

- Dana Roba a vorbit, marți seara, in exclusivitate la Romania Suverana, cum se simte acum, dupa ce in urma cu o luna a fost la un pas de moarte. Dana Roba și Daniel Balaciu sunt casatoriți de șapte ani și au impreuna doua fetițe. Acestea se aflau la bunici in momentul in care a fost mutilata cu ciocanul…

- O femeie duce o batalie cu tatal ei vitreg pe moștenire. De ce a ajuns aceasta sa traiasca intr-un cort, la marginea unei paduri, cu fiul ei și de ce il acuza pe tatal vitreg ca a falsificat acte importante, a spus chiar ea, in urma cu puțin timp, la Acces Direct.

- Tragedia pe care a suferit-o Dana Roba a zguduit showbizul autohton din temelii. Fosta iubita a lui Nicolae Guța a fost agresata cu brutalitate de catre soțul ei, ajungand de urgența la spital. Medicii sunt sceptici in privința starii sale de sanatate. Cine este prezentatoarea TV care recunoaște ca…

- Dupa ce Adrian și-a spus povestea la Acces Direct, fosta soție a intrat in direct și și-a spus partea sa de adevar. Doina spune ca de mai bine de 15 ani a incercat sa dea de Adrian, pentru a face partajul, dar a fost de negasit. Cat despre relația cu copiii, Doina susține ca au fost batuți in repetate…

- Fiica de 1 an are cancer la ochiul stang, iar soțul, care o batea, a parasit-o și nu o ajuta cu nimic. Este povestea Elenei Anghel, o tanara mama de 19 ani, din raionul Florești, relatata intr-un interviu cu Adrian Prodan. Pentru a-i salva copilei ochiul și viața e nevoie de o operație in Elveția, prețul…

- Tatal Florinei se apara, dupa acuzațiile facute de fiica lui in cadrul emisiunii. Femeia spune ca barbatul vrea sa o dea afara din casa cu cei cinci copii, dupa ce s-a indragostit. Ce a marturisit acesta, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Ana se teme ca va fi data afara din casa de soț. Femeia are trei copii, de 10, 6 și 5 ani. Iși dorește ca partenerul ei de viața sa nu o mai amenințe și sa o lase sa ii creasca in liniște pe cei mici. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.