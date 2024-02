Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in showbiz! O blonda celebra a fost batuta crunt și a trait momente de coșmar, cand a fost atacata de un barbat mascat! Din cauza ranilor grave a ajuns pe patul de spital. Veștile proaste nu au incetat sa apara, caci in timp ce se lupta pentru viața ei, i-au fost furate mai multe obiecte…

- Doua vagoane dezafectate din Gara Cluj au ars duminica dimineața. Cel mai probabil, o persoana fara adapost a facut foc intr-unul dintre vagoane pentru a se incalzi, iar acestea s-au aprins. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente pentru stingerea flacarilor care…

- In seara zilei de 28 decembrie a.c., ora 20:50, politia a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul ca pe raza comunei Scanteia, judetul Iasi a avut loc un accident rutier.Potrivit IPJ Iasi, la fata locului politistii au stabilit faptul ca o femeie de 29 de ani, din comuna Miroslava, in timp…

- Accidentul s-a produs, luni dimineața, pe DJ 249, intre localitațile Macarești și Prisecani, județul Iași, dupa ce șoferul autoutilitarei a pierdut controlul volanului, a intrat intr-un parapet metalic și s-a rasturnat de mai multe ori, relateaza Ziarul de Iași. In urma impactului puternic, o persoana…

- Un accident cumplit s-a produs in Iași, dupa ce o autoutilitara in care erau s-a rasturnat de mai multe ori și a ramas suspendata peste sanțul din afara drumului. In urma impactului, un tanar de 24 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane, printre care doi adolescenți, au fost raniti.

- Un accident rutier s-a produs azi-dimineața pe DN1C, in interiorul localitații Jucu. Din cercetarile preliminare s-a constatat ca o conducatoare auto de 30 de ani, din comuna Jucu, ar fi patruns pe DN1C de pe DC40, incalcand marcajul longitudinal dublu continuu, care separa sensurile de mers, moment…

- La data de 10 decembrie 2023, in jurul orei 11.00, polițiștii din Sebeș au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DN 1, la kilometrul 356+100 metri, a avut loc un accident rutier, soldat cu victime omenești. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul ca un barbat de 68 de ani, din Blaj,…

- Caz șocant in Iași. Un barbat a ars dupa ce a aruncat o petarda langa o canistra de benzina, iar starea lui s-a agravat. Medicii au decis sa il transporte la spital in strainatate, avand arsuri pe 75% din suprafața corpului. Ranile sale sunt mult prea grave pentru a fi tratat in Romania.