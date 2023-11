Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Satu Mare sunt in alerta! Patru copii ucraineni au fost dați disparuți in urma cu puțin timp. Aceștia erau cazați la un centru de plasament, iar acum sunt de negasit. Macsin, Tetiana, Ilie și Mykola au fugit din centrul in care locuiau și au disparut fara urma.

- ”Un numar semnificativ” de civili si militari israelieni sunt tinuti ostatici de gruparea palestiniana Hamas in Fasia Gaza, a afirmat armata israeliana, potrivit BBC, citat de news.ro.Unii sunt in viata si despre altii se presupune ca au murit, a afirmat purtatorul de cuvant lt. col. Jonathan Conricus.…

- Un barbat fara permis, care a furat o mașina din județul Brașov, a condus-o cu 160 de kilometri pe ora, cu Poliția pe urme, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un copac și s-a rasturnat intr-un șant in județul Vrancea. Polițiștii vranceni au fost sesizați de catre colegii…

- Andreea și Liviu au fost abandonați de parinți, iar cei doi s-au cunoscut la un camin pe vremea cand aveau 14, respectiv 16 ani. De atunci, au decis sa ramana impreuna și sa iși formeze familia de care niciunul nu s-a putut bucura. Cei doi trec printr-o situație dificila, dupa ce, in urma cu trei ani,…

- Raluca și-a pierdut soțul, dupa ce a ar fi fost ucis de un vecin. Cei doi au avut conflicte și inainte de acest moment, iar la un moment dat, vecinul ar fi intrat cu bicicleta in soțul femeii, atunci cand l-a pus la pamant.

- Tanara instituționalizata la Casa de tip Familial „Gabriela“ Bradet, internata, in data de 11.08.2023, cu arsuri, la Spitalul Clinic Județean de Urgența Brașov, a fost externata astazi. Fata se simte bine, nu a avut nevoie de grefe de piele, este stabila din punct de vedere medical și emoțional, iar…

- Tanara de 19 ani, care locuia la Centrul de Plasament pentru Copii cu Nevoi Speciale Bradet, a ajuns la un spital din Brașov in urma cu doua zile cu arsuri grave pe fața, gat și spate, a anunțat ministrul Familiei, Natalia Intotero, duminica seara, intr-o postare pe Facebook.„M-am autosezizat la aflarea…