Stiri pe aceeasi tema

- Relațiile dintre Chișinau și Tiraspol trebuie sa se bazeze pe dialog și soluții pașnice. De aceasta parere este politicianul și omul de afaceri Ilan Șor și a fost exprimata in cadrul unei transmisiuni live pe pagina sa de Facebook.

- Anchetatorii au ajuns la concluzia ca intre Marian Claudiu Balan și Anișoara apareau tot fel de discuții in contradictoriu, iar unele dintre ele se transformau in scandaluri in toata regula. S-ar fi ajuns și la momente mult mai tensionate, cand amandoi aruncau unul in altul cu obiecte.

- O tanara a pornit o relație cu un fotbalist celebru din Romania. Relația a decurs normal, insa, antre cei doi, lucrurile s-au desfașurat in așa fel incat tanara a ramas insarcinata. De atunci lucrurile s-au stricat pentru Erika. Femeia și-a spus intreaga poveste in aceasta seara, la Acces Direct.

- Dorian Popa a avertizat ca va lua masuri legale impotriva celor care au distribuit pozele cu buletinul sau in mediul online și a solicitat ștergerea lor. De asemenea, a spus ca va duce situația și in instanța daca este nevoie.„Nu va mai jucați cu lucurile astea pentru ca nu este normal”, a precizat…

- Anamaria Prodan este indragostita din nou, insa de data aceasta vedeta dorește sa-și țina relația departe de lumina reflectoarelor. Dupa desparțirea de Laurențiu Reghecampf, impresara a incercat sa-și refaca viața alaturi de Flavius Nedea, insa relația celor doi nu a durat prea mult.De data aceasta,…

- Anamaria Prodan este indragostita din nou, insa de data aceasta vedeta dorește sa-și țina relația departe de lumina reflectoarelor. Dupa desparțirea de Laurențiu Reghecampf, impresara a incercat sa-și refaca viața alaturi de Flavius Nedea, insa relația celor doi nu a durat prea mult.De data aceasta,…