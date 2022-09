Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan are o rugaminte mare pentru Laurentiu Reghecampf, dupa bataia care a avut loc vineri de la Snagov. Impresara a spus ce nu vrea sa uite antrenorul niciodata. Așadar, care este solicitarea Anamariei Prodan, vedeți in randurile de mai jos ale articolului. Ce il roaga Anamaria Prodan pe…

- Anamaria Prodan este decisa sa continue razboiul cu Laurențiu Reghecampf. Impresara a fost la Institutul Național de Medicina Legala și și-a scos un certificat medico-legal, in urma scandalului, iar apoi a fost fotografiata la Judecatoria Buftea avand mana și piciorul in ghips. A avut nevoie de ajutor…

- Anamaria Prodan a ajuns la Spitalul de Urgența Floreasca dupa scandalul cu Laurențiu Reghecampf, de vineri seara, de la Snagov. Impresara nu s-ar simți deloc bine, iar acum are piciorul si mana imobilizate in ghips din cauza loviturilor aplicate de antrenor in timpul conflictului. Cei doi și-au imparțit…

- Anamaria Prodan a oferit noi probe din bataia cu Laurențiu Reghecampf. Exista informații de ultima ora din scandalul dintre celebra impresara și antrenorul de fotbal. Iata ce acuzații grave ii aduce vedeta!

- Bataia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a fost facuta public. Impresara este acuzata ca ea a fost cea care l-a provocat pe antrenor ca acesta sa o loveasca. La finalul clipului, se aude cum Ana Maria Prodan il trage pe antrenor spre omul care filmeaza și il intreaba: „Ai filmat?”. Anamaria…

- Continue reading EXCLUSIV. Pericol mare pentru Laurențiu Reghecampf dupa bataia cu Anamaria Prodan. Antrenorul risca sa ramana fara serviciu dupa ce impresara ar fi trimis filmulețul conducerii clubului Neftchi Baku at Info real.

- Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf s-au prezentat la Politia Snagov, vineri seara, acuzandu-se reciproc de agresiune. Bataia a fost filmata, iar impresara si antrenorul au fost surprinși in timp ce isi dadeau palme si pumni, in plina strada.

- Cum arata Anamaria Prodan dupa bataia cu Laurențiu Reghecampf. Prima apariție a vedetei, dupa ce a ieșit din secția de poliție. Impresara, vizibil afectata dupa scandalul pe care l-a avut cu tatal copilui ei, cu care se afla in plin proces de divorț.