Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, mama a șapte copii, este disperata din cauza soțului violent. Catalina nu mai știe cum sa scape de furia barbatului, care a batut-o chiar și cand era insarcinata cu ultimul sau copil, nascut cu un grad avansat de handicap din cauza loviturilor.

- O tanara in varsta de 30 de ani trece prin momente cumplite, asta dupa ce in urma cu 4 ani a mers la un medic cosmetician sa-și scoata punctele negre de pe ten, insa s-a ales cu o problema foarte serioasa. Fața ii e acum distrusa, iar ea abia daca mai poata sa iasa in lume.

- O femeie din Timișoara trece prin clipe extraordinar de grele care au facut-o pe aceasta sa ajunga la capatul puterilor. Deși ar fi trebuit sa fie ajuta de catre un avocat, cu lichidarea unor firme de-a acesteia, barbatul ar fi șantajat-o și a amenințat-o cu moartea!

- Dupa ce Laura, femeia de 34 de ani, a mers la Acces Direct și a dezvaluit drama prin care trece din cauza manelistului Cristi Dorel, acum tatal acestuia a reacționat. Barbatul a declarat ca este suparat pe fosta iubita a fiului sau din cauza declarațiilor pe care le-a facut in presa.

- Un copil de doar cinci anișori este in pericol din cauza propriului tata? Mama baiețlului, dar și cea care i-a dat naștere barbatului in varsta de 27 de ani susțin ca acesta ar avea probleme de comportament, din cauza ca ar fi consumator de substanțe interzise. Și mai halucinant este faptul ca cel din…