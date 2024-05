Stiri pe aceeasi tema

- Un tata nu știe ce sa mai faca pentru a afla ceva despre fetițele lui. Ionuț susține ca fosta lui partenera și-ar fi luat copiii și ar fi plecat la un barbat. Relația celor doi s-ar fi racit dupa 8 ani, pentru ca el era plecat in strainatate la munca.

- Cum a aflat Madalin ca ar fi fost inșelat de iubita. Baiatul mort in accidentul din olt a trecut prin clipe grele. Ce au dezvaluit doua prietene ale tanarului, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Artistul Ini nu mai știe nimic de familia sa. Soția lui a decis sa plece in Anglia și nu a mai vrut sa se intoarca in țara, apoi l-au urmat și cei doi copii. Barbatul in varsta de 70 de ani iși dorește sa-i revada dupa atația ani.

- Atacul terorist din Moscova, Rusia, a șocat pe toata lumea! Iata marturiile șocante facute de unul dintre atacatorii din Rusia. Barbatul susține ca a platit. Ce a dezvaluit cu privire la tragedie.

- Ioana Beatrice, tanara insarcinata, a fost ucisa cu sange rece de patronul magazinului la care lucra. Barbatul afirma ca femeia i-a facut avansuri, iar, dupa ce s-au contrazis, ar fi luat un obiect ascuțit și a ucis-o. Deși spune ca nu și-a dat seama de gravitatea faptei, a mers și s-a predat la poliție.

- Patronul care a ucis-o cu bestialitate pe tanara insarcinata nu regreta fapta! Ce declarații șocante a facut criminalul in fața procurorilor, dupa ce a fost arestat. Imaginile difuzate la Acces Direct.

- Ziua de astazi este importanta in familia lui Tzanca Uraganu. Unicul lui baiat, Andreas, a implinit doi ani. Cum este vorba de un moment special, Lambada a postat un videoclip alaturi de fiul ei și al manelistului.