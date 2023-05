Ciprian susține ca iubita lui s-a schimbat, dupa ce a adus pe lume o fetița. Barbatul a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca femeia nu a vrut sa-l recunoasca in certificatul de naștere al copilului și ca nu l-a mai vazut de un an pe cel mic, asta pentru ca este plecata in Olanda.