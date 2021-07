Stiri pe aceeasi tema

- Natalia Beuran, sotia lui Mihai Beuran, tanarul din Targu Jiu gasit fara viata in raul Jiu, la cateva zile dupa nunta, a facut un apel pe Facebook, dupa ce a descoperit mai multe lucruri care „nu se leaga”. ”…nu se leaga nimic..Pe 06.06.2021 soțul meu a plecat de acasa in jurul orei 13.30 de atunci…

- Natalia Beuran vine, din nou, la ”Acces Direct” cu detalii care nu ii dau pace din momentul morții soțului ei. Pentru ca spusele celor trei nu bat cap in cap cu ceea ce vine din partea oamenilor legiim tocmai de aceea tanara vaduva cere ca prietenii lui Mihai Beuran sa faca testul poligraf. Insa și…

- O noua zi scoate la iveala alte detalii suspecte din ziua morții Nataliei Beuran. Tanara vaduva pune sub semnul intrebarii un indiciu foarte important. Se pare ca o pereche de pantaloni este lucrul care ar putea schimba toata ancheta.

- Tragedie in Satu Mare! Un copil de un an a decedat, in urma unui accident infiorator. Autoturismul in care se afla alaturi de mama și de tatal sau s-a rasturnat si a ajuns intr-un sant. Parinții micuțului au reușit sa iasa singuri din mașina avariata, insa copilul a ramas prins intre fiare și s-a stins…

- Un accident mortal s-a produs in Cluj, intre localitațile Morlaca – Hodiș, pe DN1 E60, intersecție cu Drumul comunal 126. Autoturismul era condus de un barbat de 29 de ani. In interior se aflau alți trei pasageri, o femeie de 30 de ani și doi minori de circa 6, respectiv 10 ani. Persoanele din autoturism…

- Pilotul de raliu Adrian Cernea a decedat, sambata, dupa ce autoturismul in care se afla la competitia de off road de la Slanic Moldova s a rasturnat in raul Oituz. Copilotul a fost salvat.Fostul campion national de off road Adrian Cernea a decedat, sambata, in timpul unei etape a Campionatului National,…

- Masina s a rasturnat atat pe carosabil, cat si pe acostamentul din dreapta. Judecatoria Macin a decis condamnarea in prima instanta a unui tanar, de 22 de ani, din judetul Tulcea, la trei ani de inchisoare cu suspendare, pentru ucidere din culpa. Decizia a fost contestata la Curtea de Apel Constanta.…

- Un baietel de 4 ani a decedat vineri dupa ce a fost acrosat de un autoturism in comuna Otesani, pe drumul national 65C, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Potrivit sursei citate, politistii rutieri din cadrul Politiei orasului Horezu au intervenit la un accident in…