- O femeie din Michigan, SUA, s-a imbolnavit de COVID-19 si a murit, toamna trecuta, la doua luni dupa ce a primit plamanii unui donator care s-a dovedit a fi fost infectat cu SARS-CoV-2, desi testele initiale au fost negative.

- Dupa ce Laura, femeia de 34 de ani, a mers la Acces Direct și a dezvaluit drama prin care trece din cauza manelistului Cristi Dorel, acum tatal acestuia a reacționat. Barbatul a declarat ca este suparat pe fosta iubita a fiului sau din cauza declarațiilor pe care le-a facut in presa.

- Un copil de doar cinci anișori este in pericol din cauza propriului tata? Mama baiețlului, dar și cea care i-a dat naștere barbatului in varsta de 27 de ani susțin ca acesta ar avea probleme de comportament, din cauza ca ar fi consumator de substanțe interzise. Și mai halucinant este faptul ca cel din…

- O adevarata tragedie a avut loc in Suceava, din cauza vremii instabile și chiar periculoase. O femeie a murit, dupa ce un copac smuls de vant a cazut pe mașina in care aceasta se afla, alaturi de soț și cei doi copii.

- O femeie a murit la Maternitatea „Buna Vestire” din Galați, la o zi dupa ce a nascut. Femeia ajunsese la spital in stare grava, din cauza infecției cu Covid-19, anunța digi24 . Femeia din Adjud a murit duminica, la o zi dupa naștere. Ea a fost dusa la spitalul din Galați pe 11 decembrie, in stare grava,…

- O femeie a murit la Maternitatea „Buna Vestire” din Galați, la o zi dupa naștere. Femeia ajunsese la spital in stare grava, din cauza infecției cu SARS-CoV-2. Femeia din Adjud a murit duminica, la o zi dupa naștere. Femeia insarcinata a fost dusa la spitalul din Galați in 11 decembrie, in stare grava,…

- Un incendiu violent a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, intr-un apartament din Campina, județul Prahova, din cauza unei lumanari. O femeie și-a pierdut viața, iar 30 de persoane au fost evacuate.

- Sotia unui paramedic de la SMURD-ul din Valcea a inaintat o plangere catre Colegiul Medicilor, dupa ce barbatul a pierit rapus de COVID-19. Femeia acuza un posibil malpraxis in privinta sotului ei.