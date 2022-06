Stiri pe aceeasi tema

- Ana Cezarina are numai 19 ani, insa, de patru zile, a dat toți membrii familiei sale peste cap. A plecat de acasa, spunand ca merge la o prietena apropiata, dar nu s-a mai intors. Dispariția ei este cutremuratoare. Parinții, dar și sora tinerei disparute ar fi aflat ca ar fi fost racolata de o alta…

- Presa britanica a publicat detalii picante despre modul in care fotbaliștii englezi Jack Grealish (26 de ani) și Declan Rice (23) petrec in Las Vegas, fara iubite, in așteptarea urmatorului sezon.

- *Ați vazut-o?* La data de 14 iunie a.c., in jurul orei 17:00, la sediul Secției nr.2 de Poliție Ploiești s-a prezentat o femeie care a declarat faptul ca, fiica sa, BARBU ALEXANDRA-IULIANA, in varsta de 17 ani, domiciliata in municipiul Ploiești a plecat in mod voluntar de la domiciliu in jurul orei…

- Preotul acuzat de catre Florin ca i-ar fi furat soție susține ca nimic din ceea ce barbatul declara nu e adevarat. El marturisește ca a incercat sa o ajute pe aceasta sa-și rezolve problema cu soțul, nicidecum sa o desparta de el.

- In urma deciziei instanței, Serviciul Investigații Criminale din Poliția Capitalei a pus in aplicare un mandat privind condamnarea la pedeapsa cu inchisoarea de 11 ani și 6 luni, emis pe numele lui Bogdan Cornel Popa, fost director in cadrul Primariei București.Barbatul nu a fost gasit la domiciliu…

- *PLECARE VOLUNTARA* La data de 7 mai a.c., in jurul orei 19.15, polițiștii din cadrul Secției nr.3 de poliție Ploiești au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca, fiica sa, PETRACHE IOANA VALENTINA, in varsta de 13 ani, domiciliata in municipiul Ploiești a plecat in mod voluntar…

- Gheorghe e disperat și nu ști ce sa mai faca, asta dupa ce iubita lui a plecat de acasa, dar nu singura, ci a luat și copiii cu ea. Tanara mama a lasat unul dintre copiii insa intr-un centru de plasament, iar acum barbatul incearca cu disperare sa-l aduca pe cel mic acasa, dar nu i se permite.