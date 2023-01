Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul. Cum îi ajută pe cei care îl citesc Acatistul Sfantului Ioan Botezatorul are rolul de a-i ocroti pe credinciosii la ceas de mare necaz. Acatistul Sfantului Ioan Botezatorul ii apara pe credincioși de razbunarile dusmanilor si de paguba și se poate citi oricand aveți nevoie de ajutor intr-un proces, cand cereți sa vi se faca dreptate sau aveți orice alta problema de ordin juridic. Acatistul Sfantului Ioan Botezatorul: Cine a fost Inaintemergatorul Nasterea Sfantului Ioan a fost vestita de Arhanghelul Gavriil cu sase luni inainte de a merge la Nazaret ca sa vesteasca Sfintei Fecioare Maria ca va naste pe Iisus. Batranul preot Zaharia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

