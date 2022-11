Tribunalul Hunedoara a dat castig de cauza Academiei Romane intr-un proces intentat in anul 2009 si in care institutia a cerut anularea a trei titluri de proprietate prin care doua mostenitoare ale familiei de cneji Kendeffy solicitasera punerea in posesie a mii de hectare de pasuni, paduri, goluri alpine in Parcul National Retezat. Decizia Tribunalului Hunedoara este definitiva si mentine solutia pronuntata de Judecatoria Hateg ca instanta de fond, potrivit news.ro.

