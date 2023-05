Inter a invins-o pe AC Milan, 2-0, in manșa tur a semifinalelor Champions League. Golurile partidei au fost marcate de Edin Dzeko și Henrikh Mkhitaryan. Manșa retur este programata marți, 16 mai. AC Milan – Inter 0-2 Min. 90+4. Final de meci! Min. 64: Bara pentru Milan! Tonali a lovit stalpul din dreapta lui Onana! […] The post AC Milan – Inter 0-2, in turul semifinalelor Champions League! Trupa lui Simone Inzaghi se impune fara probleme și este cu un pas in marea finala appeared first on Antena Sport .