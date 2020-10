AC Milan a câștigat derby-ul cu Inter. „Dublă” pentru Ibrahimovic / VIDEO AC Milan s-a impus in fața rivalei din oraș, Inter, in ceea ce se numește Derby della Madonnina, scor 2-1, sambata, in etapa a 4-a a campionatului italian de fotbal. Meciul a inceput cum nu se putea mai bine pentru „rossoneri”. Zlatan Ibrahimovic a obținut o lovitura de pedeapsa in minutul 12. Jucatorul suedez a executat, dar portarul Handanovic a respins. Mingea a ajuns insa, tot la Ibrahimovic, care nu l-a mai iertat pe sloven, inscriind pentru 1-0. Dupa doar 4 minute, Zlatan a fructificat centrarea lui Leao, iar scorul a devenit 2-0 pentru AC Milan. Dupa a doua reușita, suedezul in varsta de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

