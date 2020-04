Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu susține ca Primaria Timișoara nu ar avea datorii la ONG-urile care se ocupa de aproximativ 500 de batrani și persoane cu handicap grav, in plina epidemie de coronavirus, așa cum dezvaluia Pressalert.ro in aceasta saptamana. Va reamintim ca, sub protecția anonimatului, conducatorul unui…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a anuntat ca municipalitatea va aloca 13.000.000 de lei pentru cumpararea a 15 paturi ATI pentru Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes", in urma unei rectificari de buget care a avut loc vineri, iar saptamana viitoare este posibil sa fie cumparate si 15 ventilatoare…

- Situație scandaloasa la Timișoara in plina epidemie de coronavirus – aproape 500 de batrani vor ramane fara asistența sociala asigurata de ONG deoarece acestea, de mai bine de trei luni, nu au primit niciun leu de la administrația condusa de Nicolae Robu pentru acțiunile de protecție sociala. Asta…

- Nicolae Robu i-a determinat pe reprezentanții Consiliului Județean Timiș sa se razgandeasca in ceea ce privește preluarea administrarii pistei de biciclete de pe malul Begai, care leaga Timișoara de granița cu Serbia. Va reamintim ca aceasta pista a fost realizata in cadrul unui proiect european, in…

- Alfred Simonis, ales recent in funcția de președinte al PSD Timiș, a fost invitat in aceasta seara in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT Live, unde a dezvaluit ca filiala pregatește o strategie pentru a-l „detrona” pe Nicolae Robu, primarul cu doua mandate consecutive, la alegerea caruia in…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a incercat, ieri, la Antena 3 sa nege realitatea cand a fost intrebat de imaginile publicate de PRESSALERT.ro in care o angajata a municipalitații a fost obligata sa țina telefonul mobil timp de 50 de minute dupa ce s-a rupt trepiedul pentru ca sa fie transmisa live…

- Primaria Timișoara a reușit sa faca un pas important cu scopul de a transforma cele opt foste cinematografe din oraș in centre culturale multifuncționale. Nicolae Robu a anunțat, astazi, pe pagina sa de Facebook, ca primul dintre ele, fostul cinematograf Victoria, din Piața Balcescu, se afla in faza…

- Contractele cu autoritatile publice sunt un fel de sperietoare pentru firmele care participa la diferite licitatii, spune Nicolae Robu, primarul Timisoarei. De ce se intampla acest lucru? Sunt multe lucrari in domeniul privat, unul cu care se lucreaza mai usor, nu sunt intarzieri in plata sumelor din…