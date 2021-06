ABUZ fiscal în România. George Simion știe ce a făcut Guvernul AUR lanseaza acuzații dure la adresa Guvernului. Precizarile vin in contextul in care mai multe microbuze și camioane au protestat la suceava impotriva abuzurilorA ANAF. Astfel, AUR acuza Guvernul de “abuz fiscal indreptat impotriva transportatorilor romani”, prin impunerea de “biruri nejustificate” indreptate impotriva liberei initiative. “AUR semnaleaza un abuz fiscal indreptat impotriva transportatorilor romani, prin impunerea unor biruri nejustificate de catre un guvern incompetent, care acum se indreapta impotriva liberei initiative. Vineri, peste 200 de camioane si microbuze au protestat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

