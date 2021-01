3 total views La finalul anului 2020, mai exact in data de 29 decembrie, Virgil Pirvulescu și Andrei Gheorghe au inregistrat, la Curtea de Apel Pitești, recurs impotriva Sentinței Civile nr.1257/17.12.2020 pronunțata in ședința publica din 17.12.2020 de Tribunalul Valcea. In cererea de recurs aceștia solicita respingerea acțiunii, ca fiind introdusa de persoane fara calitate, lipsita de interes, dar și nejustificata. Inainte de a da curs unui scurt rezumat ce motiveaza Recursul, menționam faptul ca deși a fost inregistrat, marți 29 decembrie 2020, nici pana astazi pe portalul instanței de judecata…