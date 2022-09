Stiri pe aceeasi tema

- Noi lucrari in zona strazii Constantin Comanescu Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești, s- deplasat azi in teren alaturi de Eduard Albulescu – director Direcția Masurarea Energiei, in cadrul Distribuție Oltenia, și alaturi de directorii din cadrul SC Apa Canal 2000 SA Pitești, respectiv SPEP.…

- Distributie Oltenia anunta o noua intrerupere in alimentarea cu energie electrica, la Mioveni, marți, 26 iulie și miercuri, 27 iulie 2022, astfel: 09:00 – 17:00 PTA 1 COLIBAȘI; 09:00 – 17:00 PTA CAP COLIBAȘI; 09:00 – 17:00 PTA FERMA 3 COLIBAȘI; 09:00 – 17:00 PTA 2 COLIBAȘI; Citește și: Argeș: Carambol…

- Astazi, 22 iulie, compania de electricitate Distribuție Oltenia a efectuat lucrari in rețelele electrice afectand mai multe localitați din Argeș. Conform distribuitorului de energie electrica, lucrarile au fost programate in scopul creșterii gradului de siguranța și continuitate in alimentarea cu energie…

- Distribuție Oltenia a finalizat investiții de peste 1 milion RON și a demarat altele de aproape 4 milioane RON in județul Argeș, in beneficiul a aproximativ 1 500 de consumatori. In primele 2 trimestre ale anului 2022, operatorul Distribuție Oltenia a finalizat investiții de peste 1 mil RON și a demarat…

- Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice in vederea cresterii gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum și a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite și anunța intreruperea furnizarii…

- Vacanța de vara se apropie, iar Ucenicii Electricieni vor fi mai atenți la buzunarul lor. Prin parteneriatul Distribuție Oltenia cu Fundația The Duke of Edinburgh’s International Award Romania asigurat de partenerii noștri tradiționali Adrem și EnergoBit, oferim celor aproape 300 de viitori profesioniști…