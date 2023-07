Stiri pe aceeasi tema

- Etapa 5 a play-off-ului Ligii 3 a adus un nou record pentru acest eșalon, informeaza frf.ro. Alexandru Buțu, jucatorul celor de la CSC Ghiroda, a devenit cel mai tanar marcator al eșalonului. Vineri, 28 aprilie, CSC Ghiroda și Giarmata Vii a invins pe teren propriu pe CS Crișul Chișineu Criș, scor 6-1,…

- Cum se reface Mihai Zmarandescu dupa ce a petrecut o noapte intreaga pe litoral! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe faza și l-au surprins pe fiul celebrului sportiv in timp ce cauta variante pentru a se simți mai bine dupa oboseala acumulata inainte de…

- In play-off s-a jucat etapa a 5-a, si suntem la mijlocul competitiei, la fel ca in play-out. In urma rezultatelor s-a cimentat si pe mai departe primele pozitii din clasamentul fiecarei serii. CSC Ghiroda si Giarmata Vii a fost performera etapei si a invins cu 6-1 Crisul Chisineu Cris. Pe lista marcatorilor…

- O casa parohiala din judetul Neamt a fost distrusa sambata, in urma unui incendiu, iar focul a mai afectat un adapost de animale si o gospodarie. Nu au existat persoane ranite, iar interventia pompierilor a durat sapte ore, informeaza News.ro.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt a transmis…

- Data de 30 aprilie 2023 a fost prezentata ca data orientativa pana la care Romania va trimite propunerile de modificare pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, in baza caruia beneficiaza de o alocare de 29,18 miliarde euro, precizeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, care…

- Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a semnat astazi primul dintre cele 4 contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Este vorba despre contractul privind reconstrucția podului peste Valea Barsaului, de pe drumul județean DJ 193E, dintre localitațile…

- Kremlinul vrea sa recruteze cu orice preț cat mai mulți voluntari profesioniști pentru așa-numita „operațiune militara speciala” din Ucraina, intr-un moment in care Kievul amenința cu o contraofensiva de amploare, iar trupele lui Putin sufera pierderi gre

- REȘIȚA – Formația pregatita de Calin Cheregi va juca vineri, 21 aprilie, de la ora 17, in deplasare, cu CS Crișul Chișineu Criș, in etapa a IV-a a play-off-ului Seriei a VIII-a! CSM Reșița vine dupa infrangerea la limita de la Ghiroda, in timp ce Crișul a incurcat-o pe Lipova (scor 1-1)! Daca Reșița…