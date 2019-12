Stiri pe aceeasi tema

- Ana Birchall, fost ministru al Justiției in Guvernul PSD, s-a dezlanțuit la adresa predecesorului sau, Florin Iordache, care de altfel i-a fost și coleg de partid. Birchall il ataca dur pe Iordache, pe tema recursului compensatoriu, pentru a carui abrogare deputații au dat unda verde, astazi, in…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a aprobat marți, cu unanimitate de voturi, raport de admitere la inițiativele PNL și USR de abrogare a recursului compensatoriu. Votul final urmeaza sa fie dat miercuri in plenul Camerei Deputaților, care este forul decizional. Potrivit unui amendament propus de…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, marti, la Comisia juridica a Camerei Deputatilor, ca MJ nu si-a schimbat pozitia si sustine abrogarea recursului compensatoriu, precizand ca va merge la CEDO pentru a explica faptul ca aplicarea acestei legi a dus la cresterea infractiunilor comise cu…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, marti, la Comisia juridica a Camerei Deputatilor, ca MJ nu si-a schimbat pozitia si sustine abrogarea recursului compensatoriu, precizand ca va merge la CEDO pentru a explica faptul ca aplicarea acestei legi a dus la cresterea infractiunilor comise cu…

- Deputații din Comisia Juridica a Camerei Deputaților au votat in favoarea abrogarii recursului compensatoriu. Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a oferit explicații privind oportunitatea abrogarii recursului compensatoriu, in ședința comisiei.Catalin Predoiu a declarat, in timpul dezbaterilor…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține PNL comite o eroare incluzand abrogarea recursului compensatoriu in pachetul legislativ pe care guvernul Orban vrea sa-l treaca prin asumarea raspunderii.”Eu nu sunt de acord cu punerea legii abrogarii recursului compensatoriu pe același plan cu alte legi,…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis, luni, introducerea pe ordinea de zi a sedintei de plen a mai multor proiecte, printre care cel referitor la abrogarea recursului compensatoriu. Astfel, proiectele care vor fi dezbatute de plenul Camerei Deputatilor, sub rezerva primiri rapoartelor de…

- Attila Korodi a declarat ca recursul compensatoriu, așa cum este in forma actuala, trebuie abrogat. Liderul deputaților UDMR a precizat ca o strategie și un text de lege in acest sens trebuie sa vina din partea Ministerului Justiției.„In Parlament, procedurile sunt foarte inaintate. Camera…