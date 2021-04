Abonații din Liebling ai Aquatim rămân joi fără apă Joi, 1 aprilie, intre orele 9-15, se va intrerupe furnizarea apei in localitatea Liebling pentru lucrari de spalare a rețelei de distribuție. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta durata, Aquatim le recomanda clienților sa nu foloseasca apa ... The post Abonații din Liebling ai Aquatim raman joi fara apa appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

