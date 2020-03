Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, sustine ca in Romania exista “prea multi pacienti, prea putine spitale”, adaugand ca, pana la construirea unor spitale noi, ar trebui, “in interesul pacientilor”, sa fie folosite spitalele care au locuri, dar nu pot fi utilizate din cauza legislatiei, informeaza…

- Un barbat in varsa de 63 de ani se afla internat la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi dupa ce medicii l-au gasit intr-un sopron din localitatea Probota. Desi era proprietarul unei case, barbatul dormea in sopron. ”Un barbat in varsta de 63 de ani din Balteni, comuna Probota, a fost gasit de echipajul SMURD…

- O banala durere de burta s-a lasat cu nasterea unui copil, chiar in Unitatea de Primire Urgenta a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iasi. Venirea pe lume a copilului a fost o surpriza atat pentru medici, cat si pentru mama, care spune ca nu stie ca era insarcinata.

- Ziarul Unirea Rujeola, numar alarmant de imbolnaviri in Romania: Cauze, transmitere, simptome, tratament Rujeola face din nou ravagii in Romania. Medicul, și totodata cadrul didactic al UMF Iași, Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra acestei boli care a facut peste 60 de victime, iar numarul imbolnavirilor…

- La Spitalul de Neurochirurgie a avut loc o prelevare de organe, donator fiind un copil in varsta de 15 ani, cu o malformatie vasculara. „Ficatul va fi transplantat la «Spitalul Sf. Spiridon», cei doi rinichi la Spitalul «Parhon», inima va ajunge la Targu Mures, iar plamanii la Bucuresti", a precizat…

- TRAGEDIE.. Este doliu la Spitalul Județean de Urgența Vaslui dupa ce Mihaela Enache, una dintre cele mai apreciate asistente, s-a stins din viața pe patul unui spital din Iași. Luni seara, dupa aproape trei saptamani de coma, inima femeii a incetat sa mai bata. In momentul internarii, starea de sanatate…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu va depune astazi la DNA Iași plangeri penale impotriva managerilor de la spitalele ieșene „Sf. Spiridon“ și Socola. Parlamentarul va prezenta mai multe rapoarte de activitate ascunse publicului de vechiul Guvern PSD cu privire la neregulile din cele doua spitale, informeaza…

- La randul lui, seful filialei, Costel Alexe, a facut un scurt bilant al guvernarii liberale de pana acum. "Nu e suficient ca avem aparatura moderna, trebuie sa lucram si la conditiile in care sunt primiti pacientii", este concluzia universala a ministrului Victor Costache. El a evidentiat unele aspecte…