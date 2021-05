ABC: Cele mai nebunești conspirații ale lui Lukașenko, ultimul mare dictator din Europa Autoritațile din Belarus au asigurat, luni, ca avionul Ryanair care a fost forțat sa aterizeze pe aeroportul din Minsk a primit o amenințare din partea mișcarii palestiniene Hamas cu privire la recenta escaladare a tensiunilor din Fâșia Gaza.



Teoriile conspirației sunt adesea ultimul refugiu al autocraților. De la liderii sovietici de la acea vreme pâna la Ahmadinejad în Iran sau Mugabe în Zimbabwe, și mai recent Maduro în Venezuela, toți au recurs la cele mai nebunești alibiuri. În Europa, ultimul mare dictator Aleksandr Lukașenko, care nu este tocmai… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

