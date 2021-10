ABBA a lansat melodia ''Just A Notion'' Trupa suedeza ABBA a lansat melodia "Just A Notion", al treilea single de pe mult asteptatul lor album "Voyage". Cu o linie melodica care aminteste de hiturile formatiei din anii '70, "Just A Notion" putea fi ascultata pe Spotify si Youtube vineri dimineata. Influenta anilor '70 nu este intimplatoare: piesa a fost inregistrata in 1978, insa Agnetha, Bjorn, Benny si Anni-Frid au renuntat la e Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

